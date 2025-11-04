Avusturyalı bisikletçi güneyde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde turist olarak bulunan ve arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan Avusturya vatandaşı 60 yaşındaki Gunter Kohrgruber dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Fileleftheros gazetesi, Avusturyalı bisikletçinin dün öğle saatlerinde “Pissuri-Plataniskia” yolu üzerinde 32 yaşındaki bir şahsın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştığını ve kaza yerinde hayatını kaybettiğini yazdı.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, bisikletçinin karşı şeride geçtiğini söylediği belirtilirken, 32 yaşındaki araç sürücüsü tutuklandı.