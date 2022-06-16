Avukatın beyanı mahkemeyi gerdi

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen E.B.’nin avukatı, zanlının yargılanmak için adaya döndüğünü beyan etmesi mahkemeyi gerdi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aksun, “Yurtdışından gelmesi lütuf mu? Yurtdışına gitmeseydi davası 3 kez bitmişti” dedi.

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen E.B. dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının davasının yeni adli yıla bırakılacağını belirtti.

Zanlının avukatı Betül Ciyaslıoğlu, mahkemenin gündeminin yoğunluğunun farkında olduklarını ancak E.B.’nin yargılanmak için adaya döndüğünü beyan etmesi, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun’u kızdırdı.

Aksun, “Yurtdışından gelmesi lütuf mu? Yurtdışına gitmeseydi davası 3 kez bitmişti” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen dava duruşma tarihini 20 Eylül 2022 tarihine ertelendi.