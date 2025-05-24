Avtepe’deki yangın tamamen söndürüldü

Avtepe - Kuruova köyleri arasında meydana gelen yangın tamamen söndürüldü.

Polis, olası bir alevlenmeye karşı 3 itfaiye aracının gece boyunca yangın bölgesinde tedbir amaçlı bekletildiğini kaydetti. Açıklamada, “Bugün itibariyle yangın alanında yer yer dumanlamalar mevcut olup, soğutma çalışmaları halen sürmektedir" denildi.

Yangın sonucu yaklaşık 400 dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü ve 20 zeytin ağacı ile yaklaşık 135 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.

Öte yandan Gayretköy’de Kabristanlık bölgesinde, bir şahsa ait narenciye bahçesinde meydana gelen yangın sonucu, toplam 26 adet narenciye ağacı, 3 adet yabani zeytin, yaklaşık 2 dönüm kuru ot ve 800 metre uzunluğunda damlama lastiği yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma sürüyor.