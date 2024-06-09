Avrupa Parlamentosu seçimleri: DİSİ birinci parti

Avrupa Parlamentosu seçiminin ilk belirlemelere göre, Kıbrıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iki sandalye DİSİ, bir sandalye AKEL, bir sandalye bağımsız aday Fidias Panayiotou, bir sandalye DIKO ve bir sandalye ELAM tarafından kazanıldı.

Verian şirketinin sandık çıkış anketleri ve üye ülkelerdeki tahminlerin bir bileşimi olan bu sonuçlara göre, DİSİ'nin oy oranı %23,8 iken AKEL'in oy oranı %23,1. Bağımsız aday Feidias Panayiotou %14,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ardından DIKO %11,8, ELAM %10,4, EDEK %6,4, Volt Kıbrıs %3,2, DIPA %2,7, Yeşiller Hareketi %1,1 ve diğerleri geliyor.

Katılım oranının %50,50 olduğu ve 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerine göre 5,51 puan artış gösterdiği tahmin ediliyor.

Seçimlerde nihaî katılım oranı %50,5

Kıbrıs Cumhuriyeti Genel Seçim Kurulu Başkanı Elikkos Elias'ın açıklamasına göre, 9 Haziran seçimlerindeki nihaî katılım oranı, kayıtlı seçmenlerin toplamının %50,5'i olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Elias, 698.896 kayıtlı seçmenden 353.149'unun sandığa giderek oy kullandığını belirtti.

2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde katılım oranı %45 iken, 2016 Yerel Yönetim Seçimlerinde bu oran %60,6 olmuştu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki katılım oranı ise %72 olmuştu.

Elias, Kıbrıslı Türk seçmenler için ayrılan özel sandık bölgelerinin hariç tutulması durumunda, katılım oranının %58,3 olduğunu, bu oranın 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerindeki %50,7'lik orana göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Elias, Kıbrıslı Türk seçmenlerin katılımına ilişkin olarak, 103.281 kayıtlı seçmenden 5.676'sının oy kullandığını belirtti.

Yurt dışındaki 17 sandık bölgesinde ise 4.643 başvurudan 2.855 kişinin oy kullandığı kaydedildi.

2024 seçimlerindeki katılım oranları ise şöyle gerçekleşti: Lefkoşa %38,7, Limasol %67,5, Mağusa %75,7, Larnaka %69,5, Baf %75,7, Yurt Dışı %61,5, Kıbrıslı Türk Özel Sandık Bölgeleri %5,5.