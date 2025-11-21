Avrupa Komisyonu’ndan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen çabalarına tam destek

Avrupa Komisyonu’nun İçişleri ve Göçten sorumlu komiseri Magnus Brunner, çarşamba günü Brüksel’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin göç ve uluslararası korumadan sorumlu müsteşarı Nikolas İoannidis’le bir araya geldi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Brunner görüşmeyle ilgili “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen'e katılımı konusundaki teknik hazırlık çabalarına ilişkin desteğini ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen'e tam katılımına yönelik gidişatıyla alakalı ilgili ise Brunner, Kıbrıs’ın tüm alanlardaki teknik hazırlığı hızlı bir şekilde tamamlama konusundaki çabalarında Avrupa Komisyonu’nun tam desteğine sahip olduğunu yineledi.

Gazete, Brüksel’in konuyla ilgili akıllı sınır kontrol sistemlerini ileriye götürdüğünü de ekledi.