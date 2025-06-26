Avrupa Komisyonu, 2 milyon Euro’yu aşan 15 yeni hibe desteği verdi

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki sivil toplum örgütlerinin (STÖ) faaliyetlerini desteklemek amacıyla toplam tutarı 2 milyon Euro’yu aşan 15 yeni hibe desteği verdi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu, alınan 69 başvurunun değerlendirilmesinin ardından, Haziran ayı içerisinde Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı kapsamında 2 milyon Euro’yu aşan bir bütçe ile 15 hibe desteği verdi. 28 Kıbrıslı STÖ yararlanıcısı bulunan projeler önümüzdeki 15 ila 30 ay içerisinde uygulanacak.

Projelerin altısı iki toplumlu olup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum STÖ’ler tarafından ortaklaşa uygulanacak.

Açıklamaya göre, projelerin kapsadığı temel alanlar şunlar:

“Çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma, uzlaşma, güven oluşturma ve sivil toplumun çözüm sürecine katılımının teşvik edilmesi, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına destek, gençlik hakları savunuculuğu, sağlık hakları, hayvan hakları, sivil toplum örgütleri için elverişli ortamın iyileştirilmesi”

2007 yılından bu yana, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında STÖ'lere yaklaşık 23 milyon Euro hibe tahsis edildi.