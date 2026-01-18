Avrupa Film Ödülleri’ne 'Sentimental Value' damga vurdu

Gişe sinemasına karşı kültürel çeşitliliğin kalesi olan Avrupa Film Ödülleri sahiplerini buldu. Joachim Trier’in büyük zaferine ortak olan Oliver Laxe, 5 ödülle gecenin yıldızı olurken; törene ödül alamayan Cafer Panahi’nin siyasi sessizliğe karşı yaptığı sert eleştiriler damga vurdu. Amerikan gişe odaklı sinema anlayışına karşı "kültürel çeşitliliği" ve sanatsal derinliği önceleyen Avrupa Film Akademisi(EFA), bu yılın en iyilerini seçti. Avrupa sinemasının kalbinin Berlin’de attığı ödül töreninde, Danimarkalı yönetmen Joachim Trier ve İspanyol yönetmen Oliver Laxe’nin eserleri ön plana çıktı.

Cafer Panahi : “Gerçek bir yerde ezildiğinde, özgürlük her yerde zarar görür. O zaman dünyanın hiçbir yerinde kimse güvende değildir.”

Ödüller kadar sinemacıların dünyadaki iç-dış müdahalelerle oluşan/oluşturulan Filistin, İran, Venezuela gibi topraklardaki durumlarla ilgili söyleyecekleri de merakla bekleniyordu.

Törende gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan İranlı usta yönetmen Cafer Penahi ülkesindeki siyasi gelişmelere değinerek, "Şiddet, cevapsız bırakıldığında normalleşir. Yayılır. Bulaşıcı hale gelir. Gerçek bir yerde ezildiğinde, özgürlük her yerde zarar görür. O zaman dünyanın hiçbir yerinde kimse güvende değildir. İran da, Avrupa da,Amerika da değil. Siyasetçilerden hayal kırıklığına uğradıysak, en azından susmayı reddetmeliyiz. Suç zamanında sessizlik tarafsızlık değildir; karanlığa ortak olmaktır."

Liv Ullmann: “Dünya garip, korkutucu ve çözülmesi zor ama filmler insanlara neden özellikle şu anda korktuğumuzu söyleyebilir”

Gecenin duygusal anlarından biri de EFA Başkanı Juliette Binoche’un Norveçli sinema efsanesi Liv Ullmann’a (Persona, Scenes From A Marriage) bu yılın Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü takdim etmesiydi. Gözle görülür şekilde duygulanan Ullmann sahneye çıkıp ödülü kabul ederken “Çok, çok minnettarım” dedi ve ayakta alkışlandı. Ullmann güncel olaylarla ilgili ise “Dünya garip, korkutucu ve çözülmesi zor — ama filmler insanlara neden özellikle şu anda korktuğumuzu söyleyebilir,” diye ekledi. Ullmann, kısa süre önce Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a sunmasına atıfta bulunarak, bunun Norveç’te yarattığı şaşkınlığa işaret etti.

En İyi Kısa Film seçilen City of Poets yönetmeni Sara Rajaei de normal şartlarda bu ödülü kutlamaları için sahnede olacaklarını ama içinde bulunan İranın özgürleşme mücadelesinden dolayı İran’da sokakta mücadele veren İranlılarla dayanışma gösterdiklerini ifade ederek ödülü özellikle bu mücadelede hayatını kaybeden cesur İranlılara adadığını vurguladı. Duygusal konuşmasında yönetmen bu mücadelede hayatını kaybedenlerden birisinin de küçük erkek kardeşi olduğunu belirterek “Onun küçüklüğündeki bisiklet sürmesi ile başlayan filmi yolculuğunun bu ödülle taçlandığını görmek onu da çok onurlandırırdı. O hep kalbimde ve şairlerin şehrinde yaşayacak.”

Joachim Trier imzalı "Sentimental Value" filmi Avrupa’nın Oscarları’nı topladı

Gecenin en prestijli ödülleri, Danimarkalı yönetmen Joachim Trier imzalı "Sentimental Value-Manevi Değer" filmine gitti. Yapım; En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödülleri toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

"Sirat" teknik ödülleri topladı, 5 ödülle en çok heykelcik alan yapım oldu

İspanyol yönetmen Oliver Laxe’nin varoluşçu yol hikayesini konu alan filmi "Sirat", teknik ve sanatsal başarısıyla dikkat çekti. Karanlık ve sert tekno müzikleriyle kazandığı Ses Tasarımı ödülü de dahil olmak üzere toplam 5 kategoride ödül alarak gecenin en çok ödül alan yapımlarından biri oldu.

ÖDÜL LİSTESİ

Film: Sentimental Value

Belgesel: Fiume o Morte!

Animasyon Filmi: Arco

Yönetmen: Joachim Trier – Sentimental Value

Kadın Oyuncu: Renate Reinsve – Sentimental Value

Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Senaryo: Eskil Vogt ve Joachim Trier – Sentimental Value

Keşif: On Falling

Genç İzleyici Ödülü: Siblings

Oyuncu Seçimi: Nadia Acimi, Luís Bértolo ve María Rodrigo – Sirāt

Görüntü Yönetmeni: Mauro Herce – Sirāt

Müzik: Hania Rani – Sentimental Value

Kostüm Tasarımı: Sabrina Krämer – Sound of Falling

Kurgu: Cristóbal Fernández – Sirāt

Makyaj ve Saç: Torsten Witte – Bugonia

Sanat Yönetimi: Laia Ateca – Sirāt

Ses Tasarımı:Laia Casanovas,Amanda Villavieja ve Yasmina Praderas(Sirāt)

Kısa Film: City of Poets

Eurimages Uluslararası Ortak Yapım Ödülü: Maren Ade,

Jonas Dornbach ve Janine Jackowski – Komplizen Film

Dünya Sinemasına Katkı Ödülü: Alice Rohrwacher

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Liv Ullmann