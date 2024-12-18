Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2,6 milyon euro bağış

Avrupa Birliği (AB) Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 2,6 milyon euro bağış yaptı.

KŞK tarafından yapılan açıklamada, bu bağışın Avrupa Birliği’nin 2007’den beri KŞK’ya sağladığı toplam mali yardımı 41,1 milyon euro'ya yükselttiği ve Avrupa Birliği’nin KŞK projesine en büyük mali katkıyı sağlayan destekçi olmasını sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, bu bağışların Komite'nin 2025 yılında kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi, ailelerine iade edilmesi ve uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesi amacına katkıda bulunacağı belirtildi.