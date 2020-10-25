Avın ilk günü: 1 kişi yaralandı, onlarca hayvan öldürüldü
Avın ilk gününde 1 yaralı, kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem.
Büyük avın ilk gününde 1 kişi yaralandı, 3 kişi hakkında da kanunsuz avlanmaktan dolayı yasal işlem yapıldı.
Polisin açıklamasına göre, Çınarlı'da 20 nolu ava açık bölgede avlanan Çınarlı'da sakin Serkan Poyrazlı (E-44), tüfeğinin ateş alması sonucu sol ayağından yaralanmıştır. Serkan Poyrazlı'nın tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Büyük Av mevsiminin başlaması nedeniyle ülke genelinde polis ve av korucuları tarafından rutin avcı kontrollerine devam edildiği bildirildi.
Yapılan denetimlerde, 1 kişinin Taşpınar - Doğancı arasındaki 55 nolu ava açık bölgede geçerli av ruhsatı olmaksızın avlandığı; 2 kişinin ise Serdarlı barajının 500 metre uzağında avlanması gerekirken baraj yakınlarında kanunsuz avlandıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işleme gidildi.
Büyük Av’ın ilk gününde polis bültenine yansımayan onlarca yasa dışı av yapıldığı da iddia edildi.