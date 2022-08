Avcı: “Bilgisayar yok, veri tabanı yok, dijital sistem yok, avukat yok, çalışan yetersiz”

Yüksek öğretim kurumları, ülkedeki öğrenci sayısı, takibi ve denetimine dair soruları yanıtlayan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, tüm bu uygulamalar ve çeşitli çalışmalar için YÖDAK’ın yetersiz olduğunu dile getirdi.

YÖDAK’ın işleyişiyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Avcı, eksikliklere değindi.

YÖDAK’ın kurumsal bir yapı olamadığının altını çizen Avcı, “YÖDAK’ın yeterli bilgisayarı yok, veri tabanımız yok, dijital sistemimiz yok, YÖDAK’a dava açılıyor ama hukukçumuz yok, çalışan sayımız sadece 6 kişi, hangi üniversitede hangi bölüm var o bölümde hangi hoca var araştıramayız, arşive inip dosya karıştırmamız gerek dijital sistemimiz yok” dedi.

Avcı, söz konusu açıklamaları BRT ekranlarında konuk olduğu Manşet + Programında yaptı.

YÖDAK’taki sıkıntılar ve işleyişi değerlendiren Avcı, şunları dile getirdi:

“Mevcut teknolojik yapı ile yürüyemeyiz. Ciddi bir e-devlet şart. Öğrenciyi kim getirdi, kim aracı oldu, okula devam ediyor mu etmiyor mu takibi yapabilmemiz gerek ve bu kağıt üzerinde olmaz. Tam anlamıyla bir denetleme yapılamıyor. Polisin de eli kolu bağlı. Burada ayrı bir yüksek öğretim kadrosu oluşturulmalı. Herkes bu alanla övünüyor, o zaman harcayacak. YÖDAK’ın çalışacak yeterli bilgisayarı yok, yeni üyelerimize verecek bilgisayarımız olmadı. Gazetelerde gündeme geldi, kimse biz sormadı. Veri tabanımız yok, dijital sistemimiz yok. Daireyi kurmuşlar ama 17 yıldır dijitalleşmeye gidilmedi. Dijitalleşme sistem, anında doğru yanlış ayrımı yapabilme, çeşitli ayrımlar yapabilme demektir. YÖDAK’ta bunları yapamıyoruz… Hangi üniversitede hangi bölüm var o bölümde hangi hoca var, arşive inip dosya karıştıracak. YÖK’te dijital sistem var, YÖDAK’ta yok.

100’e yakın yazı ile taleplerimizi her yere yaptık, destek yok. YÖDAK’ın kurumsallaşması için bir irade konması gerek. Her Başbakan olur diyor, sonra değişiyor, ben bir buçuk yılda 3’üncü Başbakan’ı gördüm. YÖDAK’ta 14 kişi var, yarısı kadrosuz, aktif çalışabilen 6 kişi var, herkes her işi yapmaya çalışıyor… YÖDAK’a dava açılıyor ama hukukçumuz yok. Dava açıldığında Başsavcılık’tan yardım istedik, bize ‘kamu kuruluşu değilsiniz, kamu tüzelsiniz’ dedi. BRT de kamu tüzeldir. Başsavcılık hukukçunuzu siz alın diyor, böyle bir bütçemiz de yok. YÖDAK’ın güçlü bir kurumsal yapıya kavuşması gerekiyor. Ayakta kalmamız ve denetleyebilir olmamız için kurumsal olmamız gerek. Bizi eleştirenleri görüşmeye davet ediyorum, gelsinler tüm bunları anlatalım.”

“Öğrenci sayıları açıklanıyor ama…”

Ülkedeki öğrenci sayısının rakamlarda 110 bin olarak geçtiğini, buna karşın gerçeği yansıtmadığını ifade eden Avcı, aktif ve pasif olarak ikiye ayrılan öğrencilerin bu bağlamda sayısının değiştiğini kaydetti.

Avcı, “Öğrenciler, aktif ve pasif olarak nitelendiriliyor yani ülkeye sadece öğrenci olarak kaydını yaptırıp geliyor, sonra da Allah’a emanet kaybolan öğrenciler de var. Benim tek hedefim kurumsal bir YÖDAK yaratma hedefim var. Kriterler, yasa ve tüzüklerin tüm üniversitelere eşit şekilde uygulanmasını istiyorum. Yani bir üniversiteye gelen öğrenci ertesi gün kayboluyorsa bunun çok ciddi bir şeklide sorgulanması gerekiyor.” dedi.

Ülkedeki öğrencilerin denetim ve takibine ilişkin Polis Genel Müdürlüğü ile bir toplantı yaptıklarını anlatan Avcı, üniversite yöneticilerinin de bulunduğu kapsamlı bir çalışma için kolları sıvadıklarını anlattı.

“Ülkede huzur istiyoruz, öğrenciler bizim baş tacımızdır ama doğru öğrenciler!”

Avcı, şöyle devam etti: “Ciddi yaptırımlar olmalı, öğrenci giriş kriterlerinde çok ciddi kriterler olması ve bu kapsamda giriş yapmalı, kabul veren üniversite öğrenciyle ilgili sorumluluk almalıdır. Yeni çalışmamız bu yöndedir. Ülkeye gelişinden sonra üniversite tarafından takibi yapılacak. Eğer kaydını yapar da eğitime devam etmezse tespit edilecek. Ülkede huzur istiyoruz, öğrenciler bizim baş tacımızdır ama doğru öğrenciler!”

“Kariyer kaygım yok, YÖDAK için titizlikle çalışmaya devam edeceğim…”

YÖDAK’ın ana misyonundan uzak tartışmalı bir hale geldiğini işaret eden Avcı, herhangi bir kariyer kaygısı gütmeden çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürdüğünü anlattı.

Avcı, 21 aktif üniversite, 5 bini aşkın akademisyen ve bin 600 programı denetlemek zorunda olduğunu, akreditasyon, koordinasyon, kalite güvencesi gibi sorumlulukları ve ana hedefleri olduğuna değindi.