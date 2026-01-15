Atlılar'da şap hastalığı tespit edildi…

Mağusa Kaymakamı Özden Keser, Atlılar köyünde şap hastalığı tespit edildiğini belirterek, gerekli tüm önlemlerin alındığını ve geniş çaplı karantina sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Keser, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda bölgedeki hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılımımı engellemek amacıyla ilgili tüm birimlerin seferber edildiğini belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Keser, Atlılar köyünde bir üreticinin hayvanlarında klinik semptomlar gözlemleyerek, Veteriner Dairesi'ne yaptığı ihbar üzerine başlatılan incelemelerin sonuçlandığını kaydetti.

Bölgesel müdahale ve sağlık çalışmaları

İlgili ağıldan alınan kan ve doku örneklerinin analizi sonrası büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildiğini belirten Keser, söz konusu hayvanların olaydan beş gün önce aşılandığını; ancak bağışıklığın tam olarak sağlanabilmesi için gerekli 21 günlük sürenin ve ikinci doz uygulamasının tamamlanması sebebiyle, aşının koruyuculuğun henüz oluşmadığının saptandığını ifade etti.

Hastalığın tespit edildiği 200 büyükbaş ve 550 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın yanı sıra, Atlılar köyündeki tüm hayvancılık işletmelerine ivedilikle müdahale edildiğini aktaran Keser, köydeki tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara bağışıklık güçlendirici ilaç takviyeleri yapılarak, aşılama çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Keser, ayrıca komşu köylerdeki tüm hayvancılık işletmelerindeki büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

Alınan önlemler…

Keser; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Mağusa Kaymakamlığı, Yeniboğaziçi Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile Veteriner Dairesi iş birliğinde yürürlüğe konan önlemleri şöyle sıraladı:

“Bölgede 3 ay süreyle tam karantina uygulanacaktır. Hayvanların meraya çıkışı kesinlikle yasaklanmış olup, koyun, keçi ve sığırların mezbaha dahil her türlü sevkiyatı karantina süresince durdurulmuştur. Hayvancılık bölgesine insan ve hayvan girişi sınırlandırılmıştır. Giriş çıkış noktasına konteyner kurulmuş ve böylelikle 24 saat gözetim başlatılmıştır. Ağıllar bölgesine giden diğer yollar kapatılmış ve giriş çıkışın tek noktadan kontrollü yapılması sağlanmıştır. Kontrol noktasındaki araç ve yaya geçişlerinde dezenfeksiyon işlemleri zorunlu hale getirilmiştir. Bölgedeki kesim ihtiyacının güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için geçici bir mezbaha kurulması adına gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler devriyeler düzenlemektedir.”

Keser, kamuoyunun ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkının alınan kararlara hassasiyetle uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Mağusa Kaymakamı Özden Keser, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Mağusa Veteriner Dairesi Amiri Savaş Hoşgör, Şehitler Köy muhtarı Olsan Karabardak, Mağusa Polis Müdürlüğü’nden polis memuru ve Yeniboğaziçi Belediyesi zabıtasının kontrol noktasında olduğu belirtildi.