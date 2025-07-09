Atina'ya yaklaşık 60 kilometre uzaktaki Oropos'ta orman yangını çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Oropos'a bağlı Asprohori yerleşim biriminin ormanlık ve tarım alanında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan İtfaiyeciler Birliği Başkanı, sık bir ormanlık alanda çıktığı için yangının söndürülmesinin zor olduğunu kaydetti.

Öte yandan, yangının Asprohori'ye yaklaşması nedeniyle Sivil Savunma Genel Sekreterliği acil koduyla bölgede yaşayanların cep telefonuna gönderdiği mesajda yerleşim biriminin tahliye edilmesini istedi.

Yangına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 400'e yakın sığınmacının yaşadığı Malakas Göçmen Kampı da yangının genişlemesi halinde tahliye edilmek üzere hazır tutuluyor.