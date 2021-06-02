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Atilla Peker soruşturma kapsamında ifade veriyor

Atilla Peker soruşturma kapsamında ifade veriyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesi olayına ilişkin iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gitti.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesi olayına ilişkin iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gitti.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla Muğla’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Atilla Peker, savcılığa verdiği dilekçeyle ağabeyi Sedat Peker’in gündeme getirdiği gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini ifade etmişti.

Peker’in verdiği ifade sonrası harekete geçen İstanbul Anadolu Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Atilla Peker, bugün de başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi'ne gitti.

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