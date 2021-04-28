Ateş, 'Birleşik Federal Kıbrıs' için yandı

Bu Memleket Bizim Platformu, (BMBP) ‘Birleşik Federal Bir Kıbrıs’a ulaşabilmek için Kuğulu Park’ta ‘Barış Ateşi' etkinliği yapıyor. Platform üyeleri, “Cenevre’ye, çözüme ve barışa” ses verdi.

Kuğulu Park’ta toplanan kalabalık, şarkılar söylüyor, şiirler okuyor.

Etkinlikte polis geniş güvenlik önlemi aldı. Federal Kıbrıs’a ulaşma hedefiyle birçok sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin oluşturduğu Bu Memleket Bizim Platformu, geçtiğimiz hafta düzenlediği mitingle de barış çağrısı yapmıştı.

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı