Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme sonrasında açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Hangi şekilde olursa olsun hızlı bir hükümet modeli oluşmalı” dedi.

Kısa sürede bir an önce hükümetin oluşması gerektiğine vurgu yapan Ataoğlu, “Bizler sorumluluktan kaçmıyoruz. 50 vekil de milletin derdine çare üretmek zorundadır. Hangi şekilde olursa olsun hızlı bir hükümet modeli oluşmalı” şeklinde konuştu.

Her hükümet modelinde ‘halkın faydasından yana’ duruş sergileyeceklerini kaydeden Ataoğlu, “Umarız hızlı görüşmeler sonrası bir an önce hükümet kurulur. 50 vekil, tümümüz de halktan sorumluyuz. Kaç vekil oluşumdan yer alırsa alsın, geriye kalanlar muhalefet içinde olmadan çözüm önerileri sunsun.” ifadelerini kullandı.

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