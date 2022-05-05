Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet oluşumuyla ilgili Halkın Partisi (HP) yetkilileri ile de görüştü.

Görüşmeye katılan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı ile ülkenin içinde bulunduğu siyasi krize ilişkin değişik olasılıklarda parti görüşlerini paylaştıklarını anlattı.

Yapıcı bir tutum sergilemeye çalıştıklarını kaydeden Özersay, “Demokratik tahammüllere aykırı birtakım oluşumların parçası olmayız. Demokrasiden yana tarafız. Ülkeyi yakın bir süre sonra seçime götürecek alternatifler ve seçenekler olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Özersay, demokrasiye sahip çıkılıp, halkın yararına olacak yapıcı şekilde bir yapıcı tavrı sürdüreceklerini kaydetti.

Atalay: “Ülke sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümeti gerek”