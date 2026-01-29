Atan: “Uzlaşıya uyulmazsa konuyu yeniden değerlendireceğiz”

Kamuda örgütlü 3 sendika, İskele ve Mağusa’daki Gelir ve Vergi Dairelerindeki grevi 15 Şubat’a kadar askıya aldı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) adına yaptığı açıklamada, 3 sendikanın bugün Maliye Bakanlığı’ndaki toplantıda uzlaşıya vardığını duyurdu.

Atan, çalışanların yaşadığı mağduriyetlere ilişkin taleplerin görüşmede ele alındığını belirterek, varılan mutabakat doğrultusunda grevin 15 Şubat’a kadar askıya alındığını kaydetti.

Sürecin yakından takip edileceğini ifade eden Metin Atan, uzlaşıya uyulmaması halinde sendikaların yeniden değerlendirme yapacağını ifade etti. KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, sendikaların çalışanların haklarının korunması ve verilen sözlerin tutulması konusunda kararlı olduğunu, gelişmelere göre gerekli adımların atılacağını kaydetti.