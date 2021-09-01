Atakan:  Balıkçılık faaliyetlerini engelleyen durum yok

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz’daki petrol sızıntısı tehlikesi nedeniyle denize giriş ve balıkçılık faaliyetlerinin bölgede durduğunu açıklasa da Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, şu anda sürecin takip edildiğini, balıkçılığı engelleyen bir durum olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Atakan, “Karpaz'daki arkadaşlardan bilgi aldım, arkadaşlar balığa çıkıyor” şeklinde konuştu.

Atakan, “Sızıntı olsa yasaklanacaktı. Panik yapılmasın” diyerek, balıkçıların 6-7 kilometreye kadar açıldığına dair bilgi verdi.

Öte yandan Tarım Dairesi'nden alınan bilgiye göre, balıkçılık faaliyetlerine yönelik Hayvancılık Dairesi ile değerlendirme toplantısı yapılacak.

Amcaoğlu: ” Dipkarpaz’da dün kıyıda kirliliğe rastlanmadı”

Ataoğlu: “Kütlenin bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yapılacak”