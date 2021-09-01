Ataoğlu: “Kütlenin bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yapılacak”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görevlendirilen bir ekibin bugün küçük teknelerle kütlenin bulunduğu bölgeye gidip, yakın inceleme yapılacağını söyledi, bu konuda rapor hazırlanacağını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, “Şu anda tehlikeyi bertaraf etmiş durumdayız. Büyük kütlenin üzerinden kopan küçük kütle vardı, dün gemiler etrafını çevirdi, kendi haznelerine aldı” dedi.

Petrol sızıntısına yönelik çalışma yapmak için Cuma günü adaya daha geniş ve kapsamlı iki büyük geminin geleceğini yineleyen Ataoğlu, söz konusu gemilerin büyük kütleye müdahale edeceğini ifade etti.

Ataoğlu, hem denize giriş, hem de balık avlamanın yasaklandığını aktardı.

Ataoğlu, sızıntının geçtiği yerde olumsuz etki bırakacağını da kaydetti.

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