Asya bebek tedavi için güneye uçuyor

SMA hastası Asya Polatlı, Türkiye'den ambulans uçakla yola çıktı. Asya bebek gen tedavisinin yapılabilmesi için Yunanistan üzerinden Kıbrıs’ın güneyine geliyor. Bir süredir Türkiye’de hastalığı yavaşlatmak için gerekli olan ‘kas kaybı’ tedavisi olan Asya bebeğin bu sabah saatlerinde Türkiye’den yola çıktı.

Asya bebeği taşıyan uçağın Larnaka Havaalanı’na ineceği, Kıbrıs’ın güneyindeki bir hastanede testler yapılacağı ardından da tedavinin başlayacağı da öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin tedavisi için gerekli gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak ilacın siparişinin verildiğini, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Asya bebeğin ilacı güneyde sipariş edildi

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