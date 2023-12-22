“Astronot erkek, kasiyer kadın”

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında hazırlanan "Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi" başlıklı araştırma yayımlandı.

Araştırma, farklı yaş gruplarının eğitim aldığı ders kitaplarındaki cinsiyet eşitsizliğine dair çarpıcı bulguları ortaya koydu.

YENİDÜZEN, söz konusu raporun ilkokul çağındaki çocuklara okutulan kitaplara ilişkin ortaya koyduğu bulguları inceledi.

Özellikle renkler ve meslekler konusunda sergilenen cinsiyetçi dil ve görseller dikkat çekti.

Hayat Bilgisi Kitapları:

“Fatura ödeyenler erkek, çamaşır yıkayan kadın”

Aktiviteler, Roller ve Sorumluluklar: Tamirat yapanlar, fatura ödeyenler, bahçeyle uğraşanlar, ve araba yıkayanlar gibi faaliyetlerin %100'ü erkek figürler tarafından temsil edilirken, çamaşır yıkayan ve market alışverişi yapan figürlerin tamamı kadınlar tarafından temsil edildi.

Meslekler: İnşaat mühendisleri, futbolcular, ressamlar gibi mesleklerin tamamı erkek figürlerle temsil edilmiş. Öğretmenlerin %88'i kadınlar tarafından, itfaiyecilerin %88.89'u erkekler tarafından temsil edildi.

Görünüş: Pembe kıyafet giyenlerin %100'ü kadınları, mavi kıyafet giyenlerin %73.33'ü erkekleri temsil etti.

Tutum, Davranış ve Kişilik Özellikleri: Dürüst, cesur, lider gibi özelliklerin tamamı erkek figürlerle ilişkilendirilmiş. Kibar, sakin gibi özelliklerin çoğunluğu kadın figürlerle ilişkilendirilmiş.

İlişkiler: Anne ile vakit geçiren figürlerin çoğunluğu kız çocuklarını, baba ile vakit geçiren figürlerin çoğunluğu erkek çocukları temsil etmiş.

Sosyal Bilgiler Kitapları:

“Erkeğin arkadaşı erkek olur”

Aktiviteler, Roller ve Sorumluluklar: Bahçeyle uğraşanların %100'ü erkek, para kazanma sorumluluğu olan figürlerin %58.33'ü erkek olarak belirlenmiş.

Meslekler: Veterinerler, askerler gibi mesleklerin tamamı erkek figürlerle temsil edilmiş. Hemşirelerin %100'ü kadınlar tarafından temsil edilmiş.

İlişkiler: Erkeklerle arkadaş olan figürlerin %100'ü erkekleri temsil etmiş.

Tutum, Davranış ve Kişilik Özellikleri Meslekler: Agresif, güçlü olma özelliği taşıyan figürlerin tamamı erkeklerle ilişkilendirilmiş.

Fen ve Teknoloji Kitapları:

“Doktor erkek, hemşire kadın”

Aktiviteler, Roller ve Sorumluluklar: Futbol oynayan, bilgisayar kullanan gibi faaliyetlerin %100'ü erkek figürlerle temsil edilmiş.

Meslekler: Hemşirelerin %100'ü kadınları temsil ederken, doktorlar, bilim insanları gibi mesleklerin tamamı erkek figürlerle temsil edilmiş.

Görünüş: Pembe kıyafet giyen, takı/toka takan figürlerin %100'ü kadınları temsil etmiş.

Tutum, Davranış ve Kişilik Özellikleri: Stresli, gürültücü, güçlü olma özelliği taşıyan figürlerin tamamı erkekleri temsil etmiş.

Türkçe Kitapları:

“Astronot erkek, kasiyer kadın”

Meslekler: İtfaiyeciler, astronotlar, aşçılar gibi mesleklerin tamamı erkek figürlerle temsil edilmiş. Hemşireler, kasiyerler, balerinler gibi mesleklerin tamamı kadınları temsil etmiş.

Aktiviteler, Roller ve Sorumluluklar: Para kazanan, araba kullanan, tamirat yapan gibi faaliyetlerin %100'ü erkek figürlerle temsil edilmiş.

Kuir Kıbrıs Derneği, yeni bir araştırma sonucunu yayımladı