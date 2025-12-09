Aspur Yükselir, Ali Solelgil ve Hasret Altunbıçak bağışlarıyla üç hastaya umut oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı aracılığıyla Dünya İlik Bankası’na gönüllü donör olarak kayıt yaptıran Aspur Yükselir, Ali Solelgil ve Hasret Altunbıçak, yaptıkları bağışlarla üç hastanın tedavi sürecine katkı sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ali Solelgil daha önce kök hücre bağışında bulunduğu bir hasta için, tedavi sürecinde ihtiyaç duyulması üzerine bu kez de lenfosit bağışında bulunarak aynı hastaya ikinci kez destek verdi. Aspur Yükselir ve Hasret Altunbıçak ise doku uyumu sağlanan hastalar için gönüllü olarak kök hücre bağışında bulundu.

Bugüne kadar 106 Kıbrıslı Türk donörün gönüllü olarak kök hücre veya lenfosit bağışında bulunduğu belirtilen açıklamada, bağış yapan gönüllülerin sürecin sanıldığı kadar zorlayıcı olmadığını ve hayat kurtarmanın manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade ettikleri kaydedildi

Bağışlarla ilgili açıklama yapan Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, gönüllü donör olmanın önemine dikkat çekerek, hiçbir karşılık beklemeden yapılan bağışların hastalar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gürel, 2002 yılından bu yana Karaiskakio Vakfı iş birliğiyle, 18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartına sahip ve sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örnekleriyle Dünya İlik Bankası’na donör kaydı yapıldığını kaydetti.

Ülkede ve dünyada ilik ile kök hücre nakli bekleyen hastalara umut olunduğunu belirten Gürel, herkesi gönüllü donör olmaya davet etti.