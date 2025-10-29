Askeri yasak bölgeden ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan tutuklanan S.M.A, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis, zanlının 28 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve Gizlice Girme suçundan methalder olduğunu söyledi.

Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde güneye sakin zanlının Yiğitler Burcu Çetinkaya Bölgesi’nden 1. derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek ülkeye giriş yaptığı esnada nöbetçi askerler tarafından yakalanarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.