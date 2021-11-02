Askeri bölgeyi ihlal etti, tutuklandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve sonrasına geri dönen zanlı A.R.K.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, zanlı A.R.K.A’nın birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme ve yetkili makamdan izinsiz Güney KIbrıs’a geçiş yapma suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2021 Ekim ayı içinde Lefkoşa’da, tespit edilemeyen bir bölgeden askeri alanı ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını söyledi. Zanlının 1 Kasım saat 13.10’da geri gelerek yine birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapmak isterken yakalandığını ifade eden polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.