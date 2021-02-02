Aşıya ihtiyaç acil

Fehime ALASYA

Küresel salgına yönelik en önemli umut görülen aşı, adanın kuzeyinde henüz sadece 21 bin 750 kişiye uygulandı. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden gelen aşılarla ilgili henüz somut bir “Aşı Eylem Planı” da açıklanmadı.

Türkiye’den iki seferde ülkeye getirilen toplam 40 bin adet Sinovac aşısının önce 20 bin dozu kullanıldı. Dün itibariyle ikinci partide gelen 20 bin adet Sinovac aşısının da kullanımına başlandı.

Kıbrıs’ın güneyinden gelen 2 bin 250 adet Pfizer Biontech aşısının ise bin 750’si uygulandı. Pfizer Biontech aşılarından 500 adet kaldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre dün yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşı uygulandı.

Bazı belediyeler ve bölgelerdeki sağlık merkezlerinin de devreye girmesiyle bugünden itibaren toplam 20 merkezde aşılamanın süreceği ifade edildi.

Türkiye’den ilk seferde 20 bin adet Sinovac aşısı 14 Ocak tarihinde, diğer 20 bin doz aşı ise ikinci sefer 28 Ocak tarihinde Ambulans uçak ile adaya gelmişti.

1,170 adet Pfizer Biontech aşısı ise ilk kez 25 Ocak tarihinde kuzeye verilmiş, ikinci sefer ise 18 Ocak’ta 1,080 adet olmak üzere toplamda 2 bin 250 adet olarak kuzeyde uygulamaya girmişti.

8 Şubat sonrası yeni aşıların gelmesi öngörülüyor

8 Şubat Pazartesi’nden sonra ise yine Türkiye yönünden Kıbrıs’a aşı gönderilmesi beklenirken, AB’en gelen Pfizer Biontech aşılarıyla ilgili ise görüşmelerin sürdüğü, henüz üçüncü parti aşının ne zaman kuzeye verileceğinin belli olamadığı ifade edildi.

Mağusa’daki Maraş Sağlık Merkezi’nde her gün 150 kişi aşılanıyor

Maraş Sağlık Merkezi’nde de her gün ortalama 150, 160 civarı kişi ilk günkü gibi randevu sistemiyle aşılanmaya devam ediyor. Merkezde dün de 130 kişiye aşı uygulandığı öğrenildi.

Güzelyurt’ta aşılama dün durdu

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde dün aşılamanın durdurulduğu öğrenildi. Bu bölgede Sağlık Merkezi’ne aşıya giden 65 yaş ve üzeri vatandaş, ‘aşılama yok denerek’ geri çevrildi.

Bölgedeki aşılama geçtiğimiz hafta sürerken, aşılamanın neden durdurulduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Girne’de dün 102 kişi aşılandı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 65 Yaş üstü vatandaşlar için aşılama işlemlerinin başladığı duyuruldu. Dün sabah saatlerinde başlayan aşılama işlemlerinde toplam 102 kişiye aşı yapıldığı belirtildi. Aşılamaya bugün sabah saat 09.00’dan itibaren yeniden devam edeceği de kaydedildi.

80 yaş ve üzeri kişilerin ise aşılama için Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp aşıya götürüleceği ve yeniden evine bırakılacağı duyurulurken, bunun için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne 0533 870 20 10 numaralı telefondan ulaşabileceği belirtildi.