Güneyde sarı alarm uyarısı uzatıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı alarm uyarısını, bugün saat 17:00’ye kadar uzattığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sitesine göre yapılan uyarıda, öğleden sonra hava olaylarının kademeli olarak zayıflamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yağmur ve fırtına nedeniyle yerel sorunların da ortaya çıkabileceği için alarmın saat 17:00'ye kadar geçerli olduğu ifade edildi.