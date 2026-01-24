Lefkoşa10 °C

  3. Güneyde sarı alarm uyarısı uzatıldı
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle  sarı alarm uyarısını,  bugün saat 17:00’ye kadar uzattığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sitesine göre yapılan uyarıda, öğleden sonra hava olaylarının kademeli olarak zayıflamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca  yağmur ve fırtına nedeniyle yerel sorunların da ortaya çıkabileceği için alarmın saat 17:00'ye kadar geçerli olduğu ifade edildi.

