30 Ocak ihalesiyle 1 milyar TL daha!

Deneyimli bürokrat Erkan Okandan, Maliye’nin Ocak ayı tamamlanmadan ikinci kez borçlanmaya gittiğini belirterek “2026 borçlanmaları ayda çift dikiş devam edecek” dedi.

Okandan’ın paylaştığı verilere göre Maliye, 9 Ocak 2026’da 4 milyar 180 milyon 530 bin 370 TL, 30 Ocak’ta sonuçlanacak yeni borçlanmayla ise yaklaşık 1 milyar 17 milyon 150 bin TL daha borçlanmış olacak.

Okandan, bu iki işlemle birlikte Maliye’nin Ocak ayı içindeki kısa vadeli borçlanmalarının TL karşılığının 5 milyar 197 milyon 680 bin 370 TL’ye ulaşacağını kaydetti.

9 Ocak’ta 4,18 milyar TL borçlanma

Okandan’ın açıklamasına göre Maliye, 9 Ocak 2026 tarihinde USD, STG ve EURO cinsinden yapılan borçlanmayla, Merkez Bankası efektif satış kurlarına göre TL karşılığı olarak:

• 4 milyar 180 milyon 530 bin 370 TL borçlandı.

30 Ocak’ta 1 milyar TL daha

Okandan, Merkez Bankası’nın bugün çıktığı ihaleyle Maliye’nin:

• 10 milyon USD ve

• 10 milyon STG

olmak üzere 30 Ocak tarihinde borçlanmak üzere yeniden ihaleye çıktığını ifade etti.

Bugünkü efektif satış kurlarına göre, bu tutar kadar borçlanma gerçekleşmesi halinde Maliye’nin TL karşılığı:

• 1 milyar 17 milyon 150 bin TL daha borçlanmış olacak.

Ocak toplamı: 5,19 milyar TL

Okandan, 9 Ocak’taki borçlanma ile 30 Ocak’ta sonuçlanacak yeni borçlanma bir arada değerlendirildiğinde, Maliye’nin Ocak ayı içindeki toplam kısa vadeli borçlanma tutarının:

• 5 milyar 197 milyon 680 bin 370 TL olacağını belirtti.

2026’da geri ödenecek kısa vadeli DİBS: 12,99 milyar TL

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise 2026 yılı içinde geri ödemesi yapılacak kısa vadeli borç stoku oldu. Okandan’a göre:

• 2026 yılında geri ödenecek kısa vadeli DİBS borç stokunun faiz hariç TL karşılığı:

12 milyar 996 milyon 745 bin 50 TL

“Borç yiğidin kamçısıdır anlayışıyla ülke yönetiliyor”

Erkan Okandan, açıklamasının sonunda hükümeti sert ifadelerle eleştirerek, borçlanmanın bir yönetim pratiğine dönüştürüldüğünü savundu:

“Hükümet istikrarlı bir şekilde ‘Borç yiğidin kamçısıdır’ sözünü ilke edinmiş gibi… Borçlanmalarla güya ülkeyi yönettiğini zannediyor.”

Okandan ayrıca, hükümetin zaman zaman muhalefete yönelttiği “taksitle maaş ödemiyoruz” söylemine de tepki göstererek, geçmişte yalnızca bir ay ve belirli maaş baremlerinde kısmi ödemenin birkaç gün geciktiğini hatırlattı.