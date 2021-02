Aşı var, antikor testi yok

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Coronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik Ocak ayından itibaren aşılanma başladı, 2’nci doz aşılamaya da geçildi. Ancak bu aşıların ne kadar etkili olduğu yönünde henüz bir çalışma yapılmadı.

Uzmanlar, 2’nci doz aşılamanın ardından antikor testi öneriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Devlet Hastanesi’nde şu ana kadar antikor testi gerçekleşmezken, bazı özel laboratuvarlarda az da olsa yapıldığı öğrenildi.

Kimi doktorlar antikor testinin önemine işaret ederek yapılmasının şart olduğunu dile getirirken, kimi doktorlar da bunun kaygı verici olduğunu ve ortak bir noktada hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Antikor ölçümü nedir, nasıl yapılır?

Antikor testi, kişinin hastalığa karşı ürettiği antikorların kanda olup olmadığını test ediyor. Antikor testiyle vücudun bakteriye ya da virüse karşı oluşturduğu bağışıklık da ölçülütor. Söz konusu test, kan alınarak gerçekleştiriliyor.

Enfeksiyon Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Antikor ölçümünün yapılması gerekli”

Enfeksiyon Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, antikor testlerinin, devlette henüz yapılmaya başlamadığını dile getirerek, bu konuda yeterli antikor kiti bulunmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda girişimleri olduğunu belirtti.

Dr. Nesil Bayraktar, antikor ölçümünün çok önemli olduğuna vurgu yaparak, aşılamanın 2’nci dozundan sonra bu ölçümün yapılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Biyoloji Laboratuvarı Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş:

“Antikor ölçümü aşının tutup tutmadığını gösterecek”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Biyoloji Laboratuvarı Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş, aşılamadan sonra şu an için antikor ölçümünün yapılmadığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın bu yönde çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bu noktada aşılamadan sonra yapılacak bu antikor testinin aşının tutup, tutmadığını ölçebileceğini aktaran Erdoğmuş, antikor testlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Sağlık Bakanlığı gerekli olan tüm çalışmaları yapmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut,­ antikor ölçümü konusunda Sağlık Bakanlığı’nın yeterli altyapıya sahip olduğunu belirterek, kitlerin yeterli sayıya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Gürkut, bu noktada kaygıların olduğunu dile getirerek, doğru adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Gürkut şu değerlendirmeyi yaptı:

“Antikor ölçümü aşılamanın ardından yapılan bir ölçümdür. Bazı özel laboratuvarlarda bu ölçümler yapılmaya başlandı. Devlet Hastanesi’nde bu konuda yeterli altyapı olanakları var. Sadece kitler yetersiz. Antikor ölçümü evet önemlidir ama aslında oradan çıkacak sonuç bizi yanılmamıza da neden olabilir. O yüzden kaygılar da var. Aslında sorgulamamız gereken şey bu ölçüme ihtiyaç olup olmadığıdır. Yapılacaksa niçin yapılacak? Önce bulmamız ve öğrenmemiz lazım. Ölçümün yapılmasıyla çıkan sonuçlara göre insanlarda bir gevşeme de olabilir, telaş da yapılabilir. Sağlık Bakanlığı gerekli olan tüm çalışmaları yapmalı ve her şeyi düşünerek hareket etmeli. Ona göre de ortak bir noktada hareket etmelidir.”

Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı direktörü Metin Erduran:

“Antikor ölçümü yapıyoruz”

Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı direktörü Metin Erduran, antikor ölçümü yapmaya başladıklarını belirterek, şu ana kadar yapılan ölçümlerde bir sıkıntı çıkmadığını söyledi.

Erduran şu noktalara değindi:

“Laboratuvarımız antikor ölçümü yapmaya başladı. Antikor iki çeşitte yapılıyor. İlki daha önce coronavirüs olmuş ve geçirmiş kişilere, ikincisi de aşılamanın ikinci dozunun tamamlanmasıyla… Aşılamanın ardından 2 ile 4 hafta arasında antikor ölçümü yapılabiliyor. Şu ana kadar daha önce covid-19 olmuş ve sonrasında geçirmiş kişilere antikor ölçümü yaptık. Az miktarda yapmamıza rağmen başarı oranının %90’larda olduğunu söyleyebiliriz. Zaman geçtikçe iki çeşit testi de yapabileceğiz. Aslında esas belirleyici bundan sonrasıdır. Çünkü aşı yapmaya başlayanlar ikinci dozlarını daha yeni yeni yaptırıyor. Şu an için elimizdeki kitler yeterli sayıdadır. Zaman geçtikçe antikor ölçümüne talebin daha da artacağını bekliyoruz.”

Biyokimya Uzmanı Ulus Kasap:

“Deneme amaçlı yapılan testler başarılı oldu”

Etik Hastanesi Biyokimya Uzmanı Ulus Kasap, kendilerinin 2’nci doz aşıyı olmasıyla birlikte deneme antikor testleri yaptıklarını aktararak, sadece bir kişinin negatif çıktığını onun da yüksek seviyelerde olmadığını söyledi. Ellerinde yeteri kadar kit olduğunu belirten Kasap, aşı sürecinin tamamlanmasından 14 gün sonra başlayacaklarını ifade etti.

Kasap şunları söyledi:

“Ekibimiz, aşının 2’nci dozunu olan ilk kişilerden… Bütün bilimsel makalelerde 14 gün antikor yapılacağı söyleniyor ama deneme amaçlı biz kendimize yaptık. Sadece 1 kişinin testi pozitif çıktı o da yüksek seviyelerde değil. 14 gün beklememize rağmen başarı oranı yüksek. Konuşmak erken ama şu an için her şey iyi. Antikor testi yaparak aşının tutup tutmadığına bakılıyor. Tabi antikor testinin istenilen seviyelerde olması bizleri yanıltmasın. Yine sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Çünkü antikor testinin de başarılı olduğu dünyada kanıtlanmış değil. İkinci doz aşılarının 14 günlük süreci tamamlanmasıyla testlerimize başlayacağız. Şu an için elimizde yeterli kit mevcuttur.”