“Aşı meselesi insani bir meseledir, siyasi bir dil kullanılmamalı”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, aşı meselesinin siyasi değil, insani bir mesele olduğunu; bu konular üzerinden siyasi bir dil kullanmamak ve dikkatli olmak gerektiğini belirtti.

Özersay, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Soruları da yanıtlayan Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avrupa Birliği’nin Rum tarafı üzerinden aşı göndermesine yönelik gösterdiği tavrın sorulması üzerine, aşı meselesinin siyasi değil insani bir mesele olduğunu belirterek, “sağlıkla ilgili insani meselelerde nerden geldi, kim verdi konusuna takılmayacaksınız” dedi.

Üç yıllık Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı döneminde benzer sağlık konularında hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Özersay, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce sağlıkla ilgili insani bir durum olduğunda iki taraf arasında ambulansların gidip gelebilmesinin kapısını biz zorlayıp araladık. Biz bunu söylerken, Avrupa Birliği’nin yapacağı katkının Rum tarafı üzerinden gelecek olmasına takılmamamız lazım. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı’nın da biraz daha hassasiyet göstermesi gerekir. Bu konular üzerinden siyasi bir dil kullanmamak ve dikkatli olmak gerekir.

Salgının en yoğun olduğu dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan olarak Kıbrıs'ın güneyinden gelen bir ilacın yasadışı ülkeye sokulduğunu söylemişti. O konuya da daha makul yaklaşılabilmeliydi. Aynı dönemde, Güneyden ilaçlarını almak isteyen vatandaşlarımıza Dışişleri Bakanlığı olarak BM kanalıyla aracılık ettik. Geçiş olmayan dönemde insanlarımızın geçip kanser tedavisini almalarını sağlamaya çalıştık. O dönemde sağlık malzemesi alındı; bir kısmı UNDP ve AB kanalıyla Asya’dan satın alındı. Güney Kıbrıs üzerinden geldi, bir kısmı da Türkiye’den geldi. Kimin üzerinden geldiğine takılmadık.”

Sağlık söz konusu olduğunda pratik çözümler bulma zorunluluğu olduğunu ifade eden Özersay, “Son 3 yıldır Birleşmiş Milletlere tanıyıp tanımama konusuna takılmadan iki tarafın iş birliği yapması gerektiğini, bunların en önemlisinin de sağlık olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanlığı bunu zayıflatan bir duruş sergilememelidir” dedi.

“Ülkedeki siyasi iktidarsızlığın nedeni seçim barajı değildir”

Kudret Özersay, seçim barajı tartışmalarının dünyada birçok ülkede yapıldığını söyleyerek, Meclis’te iki unsurun dengelenmesinin şart olduğuna işaret etti.

“Ülkedeki farklı görüşlerin ‘halkın iradesi’ olarak mecliste temsil esilmesi ve bunu yaparken siyasi istikrarsızlığa da fırsat verilmemesi önemlidir” diyen Özersay, Türkiye’deki seçim barajıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde alınan kararlar ve değerlendirmeler olduğunu hatırlattı. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın nedeninin bugünkü seçim barajının olmadığını vurgulayan Özersay, sözlerine şöyle devam etti:

“Soru şudur; bu kadar yıldır bu seçim barajıyla ortaya çıkan aritmetik duruma baktığınızda hükümet kurulabilmesi için en az 3, 4 veya 5 partinin bir araya gelmesini zorunlu kılan bir durum mu ortaya çıkıyor? Hayır. Çoğu zaman iki partinin bir araya gelmesiyle hatta farklı varyasyonlarla hükümetler kurulmuştur. Halkın Partisi’nin meclise girmesiyle yeni varyasyonlar da eklendi. Bir dönem İtalya’da olduğu gibi hükümet kurulabilmesi için 4-5 partinin koalisyon kurma zorunluluğu ortaya çıkmıyor. Böyle bir aritmetikle karşılaşmıyoruz. O nedenle, ‘Bu seçim barajından dolayı memlekette siyasi istikrarsızlık oluyor’ diyemeyiz. Mesele seçim barajı değildir. Hem seçim sonucunda meclise giren siyasi partilerin birbirleriyle uzlaşmaya dönük, güvenilir bir koalisyon ilişkisi kurmasıyla, etik ve ahlaki anlayışıyla ilgili bir şeydir hem de bazı siyasi partilerin kendi içinde bir bütün olarak hareket edemeyip vekillerinin bir kısmının başka yönde hareket etmesiyle ilgilidir. Seçim barajının siyasi istikrarsızlık yarattığı ülkeler vardır. Ancak KKTC o ülkelerden biri değildir.”