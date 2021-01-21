Aşı merkezleri ana- baba günü

Fehime ALASYA

80 yaş ve üzerine dün uygulanmaya başlayan Covid-19 aşıları bugün de devam etti. Talep arttıkça sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

Covid-19 aşısının dün en çok yapıldığı Lefkoşa’daki Pandemi Merkezi, bugün daha da yoğun saatler geçiriyor. Pandemi Merkezi yanında Trenyolu Polikliniği’ndeki aşı kuyruğu adeta yola taştı. Lefkoşa Pandemi Merkezinde sabah 8.00’den öğlen 13.00’e dek 540 kişi aşılandı. Sağlık Bakanlığı’nın merkeze gönderdiği aşılar öğlen saatlerinde tükendi, yerine yenileri takviye edildi. Merkezdeki işleyiş hız kesmedi. Buna karşın talepten ötürü zaman zaman artan kalabalık da yığılmalara neden oldu.

80 yaş ve üzerindeki grubun Lefkoşa’daki talebi düşünce Merkeze başvuran 75 yaş ve üzerinin de geri çevrilmeyerek aşılandığı öğrenildi.

Bazı merkezlerde aşılanmak çileye döndü

Lefkoşa’daki Trenyolu Polikliniği’ndeki aşı kuyruğu da yola taştı. Dakikalarca bekleyen vatandaş, yığılmaya neden oldu. Aşı uygulaması bazı merkezlere adeta çileye döndü… Trenyolu Polikliniği’nde Pfizer-BioNTech aşılarının başvuruları ve aşı işlemi yapılıyor. Randevu usulü ile gönüllülük esasında talep edenlere burada Pfizer-BioNTech aşısı uygulanıyor.

Lefkoşa başı çekiyor

Ada genelinde aşı yapılacağı açıklanan beş merkezde en fazla aşılama Lefkoşa’daki Pandemi Merkezinde olurken, bunu Girne Akçiçek Hastanesi takip etti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde öğlen saatlerine dek 140 kişiye aşılama yapıldı.

Mağusa’daki Maraş Sağlık Merkezinde 97, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise 57 kişinin aşılandığı kayıtlara geçti.

Diyabet, diyaliz ve kanser hastaları ile yaşlılara öncelik

Lefkoşa’daki Pandemi Merkezindeki yoğunluk, güvenlik görevlilerinin uyarıları ve ikazları ile sosyal mesafeyi sağlamaya çalışsa da kalabalık kimi zaman artıyor. Görevliler, özellikle, diyabet, diyaliz ve kanser hastaları ile yaşlılara öncelik tanırken, vatandaşın bir nebze de olsa rahatlatılmaya çalışıyor.

Ayrıca yığılmanın önüne geçmek için güzel havaya istinaden birçok vatandaş açık havada beklemesi konusunda yönlendirildi.