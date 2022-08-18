Asgari ücrette ‘vergi’ gerçeği

RAKAMLARLA ASGARİ ÜCRETTE VERGİ / KİMDEN NE KADAR VERGİ KESİLDİ?

Evli olup eşi çalışmayan ve ilkokulda eğitim gören tek çocuğu olan erkek çalışanlardan kesilen vergi miktarı 69.92 TL.

KKTC vatandaşı olup, evli kişilerden kesilen vergi 150.66 TL.

Bekar KKTC vatandaşları, eğer asgari ücret alıyorsa bu kişilerin maaşlarından kesilen vergi miktarı 276,66 TL.

Yabancı olup, evli olan asgari ücret çalışanından kesilen vergi 256.30 TL. Bu rakam yabancı olup, bekar çalışanlar için 396,26 TL’ye yükseliyor.

Evli ve yabancı uyruklu olan, eşi çalışmayıp, ilkokulda eğitim gören 1 çocuğu bulunan asgari ücretliden ise kesilen vergi 161,80 TL.

Ayşe GÜLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un “asgari ücretli çalışandan vergi alınmayacak” açıklamasına karşın, emekçilerden bu ay 69 TL ile 392 TL arasında vergi kesildi.

1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan, net 8 bin 600 TL asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artmamasına yönelik tartışma sürerken, emekçilerin cebine bu ay ‘eksik’ maaş girdi.

Ekonomi ile Maliye Bakanlığı eski bürokratlarından Erkan Okandan, asgari ücrette vergilerle ilgili durumu YENİDÜZEN için hesapladı.

Yapılan çalışmaya göre; evli olup eşi çalışmayan ve ilkokulda eğitim gören tek çocuğu olan erkek çalışanlardan kesilen vergi miktarı 69.92 TL.

KKTC vatandaşı olup, evli kişilerden kesilen vergi 150.66 TL.

Bekar KKTC vatandaşları, eğer asgari ücret alıyorsa bu kişilerin maaşlarından kesilen vergi miktarı 276,66 TL.

Bilindiği üzere KKTC vatandaşlarından % 9 sigorta ve %4 İhtiyat sandığı yatırımları için de kesinti yapılıyor.

Vatandaş olmayanlar…

Vatandaş olmayan çalışanlardan ise, KKTC vatandaşlarının aksine %4 İhtiyat Sandığı primi kesilmiyor. Buna göre; yabancı olup, evli olan bir asgari ücret çalışanından kesilen vergi 256.30 TL. Bu rakam yabancı ve bekar çalışanlar için 396,26 TL’ye yükseliyor.

Evli ve yabancı uyruklu olan, eşi çalışmayıp, ilkokulda eğitim gören 1 çocuğu bulunan asgari ücretliden ise kesilen vergi 161,80 TL.

KTTO, asgari ücretten vergi alınmasına tepki gösterdi:

Düzenleme yapılmadı, kesinti gerçekleşti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), asgari ücretten vergi alınmasına tepki gösterdi.

KTTO açıklamasında, asgari ücretin artmasının ardından, asgari ücreti vergiden muaf hale getirmek için herhangi bir düzenleme yapılmadığından dolayı asgari ücretten vergi kesintisi yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Başbakan ve ilgili bakanların ‘asgari ücretten vergi alınmayacak’ açıklamalarına rağmen asgari ücretten vergi kesintisi yapıldığına dikkat çekilerek, ekonomik koşulların ağırlaştığı bu günlerde, asgari ücretlinin alım gücünün korunması için asgari ücretin vergiden istisna tutulması gerektiğine değinildi.

Açıklamada, “Yılın başında tespit edilen asgari ücret ocak ayında yürürlüğe konan kişisel muafiyetle vergiden istisna olmaktadır. Ancak asgari ücretin yıl içinde ikinci kez tespiti vergi kapsamına girmesine neden olmuştur. Asgari ücretlinin alım gücünün korunması ve adaletli bir ücret elde etmeleri için devletin bir yasa gücünde kararname ile ücret geliri asgari ücret kadar olan çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutulması ivedilikle sağlanmalıdır.” denildi. (TAK)