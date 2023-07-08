Asgari ücrette gözler Çarşamba gününe çevrildi: SONUÇ YOK 'GİZLİLİK' KARARI VAR

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı, sonuç çıkmadı.

Taraflar, ‘hayat pahalılığı’ vurgusu yaptı, gözler 12 Temmuz’daki ikinci toplantıya çevrildi.

Çalışma Bakanlığı'nda yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü, toplantı sonrasında açıklama yapılmadı. İlk toplantı sonunda taraflar ‘gizlilik kararı’ alırken, toplantı sonrasında YENİDÜZEN’e bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantının gergin bir ortamda “geçmediğini” belirtti, kısa süre içinde yeni asgari ücreti belirleme hedefinde olduklarını ifade etti.

Komisyonda hükümet kanadını temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İşveren Sendikası Başkanı Metin Arhun ve işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda tüm tarafların da hayat pahalılığı üzerinde durması dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir sonraki toplantısını 12 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da yapacak.

TOPLANTI ÖNCESİNDE NE DEDİLER?

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Hasan Taçoy:

“Asgari ücrette ‘standart’ ortaya koymayı hedefliyoruz

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, mümkün mertebe çalışanı ve işvereni belli bir kritere bağlayıp, asgari ücrette ‘standart’ ortaya koymayı hedeflediğini söyledi, bu standardın sonraki süreçte de uygulanması talebinde bulunacağını belirtti.

Taçoy, sözünü ettiği standardın, “hayat pahalılığı rakamının bir üst rakama yuvarlanarak asgari ücrete uygulanması” olduğunu söyledi.

Taçoy, piyasayı rahatlatmayı hedeflediklerini, bunu başarmaları halinde, konsantrelerini çalışma yaşamındaki diğer unsurlara çevireceklerini söyledi.

İşveren temsilcisi Metin Arhun:

“Hükümetin işverene destek vaadi havada kaldı”

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un ardından İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun söz aldı.

Arhun, Türkiye’de de asgari ücretin belirlendiğini, ancak Türkiye’deki devletin asgari ücreti belirlerken işverene destek açıkladığını ifade etti.

Son toplantıda, hükümetin 1 Temmuz 2022 itibariyle işverene yönelik sosyal sigorta ve prim desteği başlatacağını açıkladığını ancak bu vaadin gerçekleşmediğini vurgulayan Arhun, Türkiye’de asgari ücretin 345 sterlin olduğunu söyledi, “Biz KKTC olarak Türkiye’den ne kadar zenginiz, bunun üzerinde verebilecek miyiz?” diye sordu, bu konuyu komisyonda tartışacaklarını belirtti.

İşçi Temsilcisi Ahmet Serdaroğlu:

“Refah payı olmazsa olmazımızdır”

Arhun’un ardından konuşan işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise hayat pahalılığının maaşlara eklenmesinin bir artış olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, “İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hayat pahalılığı oranı bir maaş artışı oranı değildir. Bunu artık lütfen herkes anlasın. Hayat pahalılığı, bizim Ocak ayından Haziran ayına kadar ödediğimiz kaybımızdır. Hayat pahalılığı ile bu rakamı bize geri veriyorlar. Refah payımız ne olacak? Bunları hiç mi konuşmayacağız?” diye sordu.

“İşverenler zam yapıp kendilerini korudular, biz maaşlarımızı yükselttik mi? Hayır!”

Serdaroğlu, “Ocak ayında artan döviz karşısında, etkilenen ekonomi karşısında tüm işverenler zamlarını yapmadılar mı? Kendilerini bu zamlara karşı korumadılar mı? Zarar etmediler, kendilerini korudular. Artan döviz karşısında malların değerlerini yükselttiler. Biz ne yaptık? Maaşımızı yükselttik mi? Hayır. Ama zamlı şekilde ödedik. Ocaktan Hazirana hepsini ödedik” ifadelerini kullandı.

“Hükümet ne kadar refah payı vermeyi planlıyor?”

“Önce bu zamların parasını, yani hayat pahalılığını ödeyecekler, asgari ücretli dilenci değildir” diyen Serdaroğlu, “6 ay botunca ödeyip alamadığımızı, bu masadan alacağız, bunun üzerine de refah payı alacağız. Hükümet ne kadar refah payı vermeyi planlıyor? Biz asıl bunu görmek istiyoruz” dedi.