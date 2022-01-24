Asgari ücretli 6 bin, Müdür 18 bin

Derya ULUBATLI

Asgari ücret brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olarak belirlendi, Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak maaşlar incelendiğinde, kamudaki üst düzey yöneticilerle asgari ücretli çalışanın maaşları arasındaki fark dudak uçuklattı.

Asgari ücret haftalarca süren tartışmalarından ardından yüzde 40,84 oranında artırılarak brütte 4 bin 970 TL’den 7 bin TL’ye yükseltildi, bu artış bile kamuda alınan maaşlarla asgari ücretlinin maaşları arasındaki uçurum farkı ortadan kaldırmaya yetmedi.

Özellikle kamudaki üst kademe maaşları incelendiğinde, asgari ücretliyle aralarında ciddi bir ‘uçurum’ olduğu gözlemlendi.

Milletvekilinin ortalama maaşı ile asgari ücret arasında yaklaşık 24 bin TL fark

Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak maaş tabloları incelendiğinde, barem 19/14 üzerinden maaş alan Milletvekillerinin brüt maaşı 39 bin 290 TL olarak görülüyor.

Bu rakama eklenen yüzde 12’li ‘temsil ödeneği’ ile vekillerin brüt maaşı yaklaşık 44 bin TL’ye yükseliyor.

Ancak milletvekillerinin net maaşları medeni halleri, çocuk sahibi olup olmaları, özel, kişisel muafiyet gibi çeşitli vergi ve yatırımlar düştüğünde net maaşları aylık yaklaşık ortalama 30 bin TL’ye denk geliyor.

Bakanlara, Milletvekillerine oranla yüzde 3 daha fazla temsil ödeneği…

Milletvekili maaşlarına göre yüzde 3 daha fazla temsil ödeneği alan Bakanların aylık brüt maaşları ise yaklaşık 45 bin 185 TL olarak hesaplanıyor.

Vergiler ve yatırımlar düşülmemiş haliyle bu rakam, asgari ücretin brüt rakamı 7 bin TL’den yaklaşık 38 bin TL daha fazla…

Cumhurbaşkanına aylık brüt 49 bin, Başbakana ise 46 bin TL

Mevcut tabloya göre yine 19/14 baremiyle maaş alan Cumhurbaşkanı ve Başbakanın maaşları da temsil ödeneklerindeki farka göre değişiklik gösteriyor.

Cumhurbaşkanı için, bu miktar üzerine eklenen yüzde 25’lik temsil ödeneğiyle aylık brüt miktar 49 bin TL’ye yükselirken, Başbakan’ın aldığı yüzde 19’luk artışla maaşı 46 bin TL’ye denk geliyor. Maaşların net halleri hesaplamak için ise vergiler ve yatırımlar için ayrılan toplamda yaklaşık 10-15 bin TL’lik miktarın brüt rakamlardan düşülmesi gerekiyor.

Yeni atanan Müdür net yaklaşık 18 bin, Müsteşar ise yaklaşık 24 bin TL ile başlıyor…

Kamu maaş tablosunda başlangıç için brüt 25 bin TL olarak belirlenen Müdür maaşı miktarı yaklaşık 7 bin TL’lik vergiler ve yatırımlar düşüldüğünde ortalama 18 bin’e denk gelirken, brüt miktarı 31 bin TL olan Müsteşar maaşlarında ise bu miktar 24 bin’e denk geliyor.

Bu durumda kamuda yeni göreve başlayan bir müdürün net maaşı ile asgari ücretli bir çalışanın net maaşı arasında yaklaşık 12 bin TL’lik bir fark göze çarpıyor.