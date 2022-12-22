Asgari ücrete gizlilik kararı… Taçoy: Karar seçimden sonra açıklanacak

Ertuğrul SENOVA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023’ün ilk asgari ücretine ilişkin toplantısını tamamladı; Çalışma Bakanlığı’nın talebi üzerine, “yeni ücretin seçimden sonra açıklanmasına, masada konuşulan rakamların ‘Yasa gereği’ gizli kalmasına” karar verildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, “Karar seçimden sonra açıklanacak, konuşulanların gizli kalmasına karar verdik” diyerek, açıklamasında çeşitli kez, “toplantıda konuşulan rakamın önümüzdeki haftaya kadar gizli kalması konusunda anlaştıklarını” tekrarlaması dikkat çekti.

Öte yandan, masada işçi tarafını temsil eden KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise rakamların ortaya konduğunu ancak bakanlığın “gizlilik” kararı aldığını bu nedenle yeni asgari ücretin seçimden sonra açıklanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy:

“Karar seçimden sonra açıklanacak, konuşulanların gizli kalmasına karar verdik”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, tarafların beklentilerini dinlediklerini ifade ederek, “Komisyonun ürettiği gizlilik kararı kapsamında, çalışmaların devam etmesi ve önümüzdeki hafta kararın açıklanmasına” karar verdiklerini söyledi.

Taçoy, konuşmasında çeşitli kez, “toplantıda konuşulan rakamın önümüzdeki haftaya kadar gizli kalması konusunda anlaştıkları” konusuna vurgu yaptı.

Aralık ayı enflasyon rakamlarına da bakacaklarını söyleyen Taçoy, “Gelinen noktada gizlilik kararıyla toplantıyı kapattık. Ocak ayında uygulamaya girecek olan yeni asgari ücretin ne kadar olacağı önümüzdeki hafta içinde açıklanacak” dedi.

İşçi tarafı temsilcisi Serdaroğlu:

“Bakanlık, kararın seçimden sonra açıklanmasını istedi, konuşulanlara gizlilik getirdi”

Öte yandan, masada işçi tarafını temsil eden KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da “Bakanlık ve işveren tarafının, yasadaki gizlilik maddesine atıfta bulunarak, ortaya konan rakamları seçimden sonra açıklanması” talebinde bulunduğunu söyledi.

“Rakamlar konuşuldu”

Serdaroğlu, “Taraflar görüşlerini ortaya koydu. Rakamlar da konuşuldu. Herhangi bir uzlaşı şu an için yok. Ancak her zamankinden farklı olarak; komisyonla ilgili yasanın ‘gizlilik’ maddesine dikkat çekildi ve seçime 2-3 gün kala rakam açıklamanın doğru olmadığı söylendi. Yasada bu maddenin yer aldığını biz de gördük. Bu nedenle gizliliğe uyacağız” dedi.

Serdaroğlu, “Rakamlarla ilgili görüşümüzün ne olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Bundan farklı bir şey paylaşmadık. Bakanlık ve işveren gizlilik maddesine işaret etti. Buna uymak zorundayız. Bakan, seçim geçtikten sonra, önümüzdeki hafta masayı toplayacağını ve kararın seçimden sonra açıklanacağını söyledi” şeklinde konuştu.