“Asgari ücret yeniden belirlenecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, paket yasa tasarıları kapsamında sosyal güvenlik ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nda da değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti. Hasipoğlu, hayat pahalılığının Ocak, Şubat ve Mart ayları için belirlenmesiyle birlikte asgari ücretin de yeniden tespit edileceğini söyledi.

Savaş ve ekonomik darboğaz gerekçesiyle bir yandan kemer sıkma politikalarının gündeme geldiğini, diğer yandan ise bakanlığın fonları aracılığıyla işveren kesimine destek verildiğini belirten Hasipoğlu’nun konuşması, Meclis’te yalnızca grup başkanları ve grup başkan vekillerinin söz alabileceği gerekçesiyle yarıda kesildi.