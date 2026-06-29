Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yarın saat 12.00'de toplanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) 15 Haziran'da komisyonun toplanması için yazılı başvuruda bulunduğu belirtilerek, normal koşullarda temmuz ayında başlayan görüşmelerin, sendikanın erken toplantı talebi doğrultusunda bu yıl haziran ayına çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili döneme ilişkin resmi hayat pahalılığı oranının henüz açıklanmamış olması nedeniyle yarın yapılacak toplantının nihai karar toplantısı olmayacağı vurgulandı. Toplantının, ön değerlendirme ve istişare süreci olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Komisyon üyelerinin toplantıda güncel ekonomik verileri ve değerlendirmelerini paylaşacağı belirtilen açıklamada, resmi hayat pahalılığı oranının açıklanmasının ardından yapılacak nihai karar sürecine ilişkin hazırlıkların da ele alınacağı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, temmuz ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni asgari ücretin, Asgari Ücretler Yasası'nın öngördüğü usul ve esaslara uygun şekilde, tüm yasal süreler gözetilerek ve objektif ekonomik veriler ışığında belirleneceğini kaydetti.