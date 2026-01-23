Asgari ücret masası bugün yeniden toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücrete ilişkin tavsiye kararına yapılan itirazları değerlendirmesi ve komisyona iade etmesi nedeniyle bugün saat 12.00’de Çalışma Bakanlığı binasında yeniden toplanacak.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nca saptanan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’na yapılan itirazları değerlendirdi.

13.1.2026 tarihinde Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), 14.1.2026 tarihinde Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ve 15.1.2026 tarihinde Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Sendikası tarafından ayrı ayrı yapılan itirazlar doğrultusunda, konunun yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na iade edilmesine karar verilmişti.