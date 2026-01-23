Asgari ücret, itirazlara rağmen değişmedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücrete ilişkin tavsiye kararına yapılan itirazları değerlendirmesi ve komisyona iade etmesi nedeniyle bugün yeniden toplandı. Yapılan itirazlara rağmen asgari ücrette değişim olmadı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası basına konuşan HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu “Kimsenin açıklama yapmaya yüzü yok ama bizim alnımız açık. Masaya oturmadan önce bugün bir şey olmayacağını anlamıştık. Bu başbakanın ayıbı.” dedi. “Başbakan sanki KKTC’deki vatandaşlar dilenciymiş gibi ‘2 bin TL’ler hazırdır müracat edin’ der. T.C.,den gelenler emekçi değil mi?” sorusunu soran Serdaroğlu, “Artış oranı 22.60’a geldi diyor bu yalan. Bunları canlı yayında tartışmaya hazırım” dedi.

Başbakanın kamuoyunu yanılttığını belirten Serdaroğlu, “Başbakan kamuoyunu yanıltmasın doğruları konuşsun. 12 bini siz hayat pahalılığından kurtuldum dediniz soruyorum siz ömrünüzün sonuna kadar bu parayı verecek misniz? Bu insanlar 18.39 üzerinden artış alacağı için Temmuz ayında da kaybedecek. Patronlar yılsonuna kadar daha fazla vergi ödeyecek Başbakan bunu biliyor mu? Bu ülkede herkes herkesin maaşını tartışır oldu sizin beceriksizliğiniz yüzünden” ifadelerini kullandı. Bakanlık müsteşarı Sezgi Ballı ise yazılı olarak açıklama yapacaklarını söyledi.

Hasipoğlu: Kamuda çalışandan da daha yüksek vermiş olduk

Asgari ücret toplantısının ardından basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantıda yapılan itirazların değerlendirildiğini ve daha önce açıklanan oranların yeniden Bakanlar Kurulu’na iletileceğini söyledi.

Hasipoğlu, “Karşılığı yüzde 18,39’a tekabül etmektedir. Yaklaşık 1200 eurodur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bu oranları belirlerken, işverenin hayatını idame ettirebilmesi aynı zamanda da emekçiyi korumak esas alınmıştır” dedi.

Yerli iş gücünü destekleme fonuna işaret eden Hasipoğlu, “Oradan asgari ücretliye 12 bin TL katkı sağlıyoruz. Bakanlık olarak biz devreye giriyoruz. İşçimizi de emekçimizi de hayat pahalılığı karşısında ezdirmemiş oluyoruz. Kamuda çalışandan da daha yüksek oldu böylelikle” ifadelerini kullandı.

Sendikaların eleştirilerine de değinen Hasipoğlu, “Sendika asgari ücretliye az verdiniz diyor ama rakamlar bunu söylemiyor. Sendikanın önermiş olduğu rakam yüzde 21,66’ydı. Bizim yaptığımızla yüzde 22,90 oluyor” şeklinde konuştu.