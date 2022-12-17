Asansörle birlikte 15 metreden düşerek ağır yaralandı
Güzelyurt’taki bir iş yerinde asansör tamir eden 30 yaşındaki Özcoşkun, halatın kopması sonucu asansörle birlikte 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
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Güzelyurt’taki bir iş yerinde asansör tamir eden 30 yaşındaki Faiz Özcoşkun, asansör halatının kopması sonucu asansörle birlikte 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özcoşkun, yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.
Cumartesi günü meydana gelen olayla ilgili polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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