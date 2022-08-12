Aşam: "Bizi kaos bekliyor"

DEV-İŞ Genel Başkanı hükümetin reformu niye yaptığını bilmediklerini ifade ederek, "Bizi kaos bekliyor" ifadelerini kullandı.

Aşam bu kaosun bir ğarçası olmamak için doğruların altını çizmeye devam edeceklerini ve direnişin büyüyerek devam edeceğini ifade etti. Aşam yaşananların sorumlusunun halkların veya belediye çalışanlarının değil, hükümet ve hükümet ortaklarının olduğunu vurguladı.