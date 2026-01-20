“Arzumuz özlü müzakerelerin yeniden başlaması”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis Kıbrıs sorunundaki tüm paydaşların hedefinin, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi bir genişletilmiş konferansın toplanması olduğunu dile getirdi.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre dün bir etkinliğe gelişinde yaptığı açıklamada, beşli konferansın toplanması ihtimalinin uzaklaştığına dair değerlendirmeleri yorumlayan Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelişinin sonuçlarıyla ilgili peşin hükme varmak istemediğini ifade etti.

Hristodulidis Holguin’in Kıbrıs’a gelişinden önce, çeşitli başkentlerde müdahil taraflarla ve ilgili taraflarla görüşmeler yapacağını da söyledi.

Herkesin ana hedefinin bu gayriresmi genişletilmiş konferansın toplanması olduğunu yineleyen Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs dışındaki temaslarının tamamlanmasının ardından olguların değerlendirileceğini belirtti.

Hristodulidis Kıbrıs Rum liderliğinin arzusunun, özlü müzakerelerin yeniden başlamasının duyurulmasına yol açacak konferansın en yakın zamanda toplanması olduğunu da belirtti.

Gazete haberinin devamında Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın Holguin’le görüşmeye hazır olduğu konusunda dün sosyal medyada yaptığı paylaşımına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise “Liderler Farklı Önceliklere Sahip” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun ilerlemesi çabasıyla önümüzdeki hafta, liderlerle yeni tur görüşmelerde bulunmak için adada olacağını yazdı.

İki liderin kamuoyunda yaptığı açıklamalarda Kıbrıs sorunundaki sürece yönelik farklı önceliklere sahip olduklarının görüldüğünü kaydeden gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada hedefin gayriresmi konferansın toplanması olduğunu söylediğini, Erhürman’ın ise iyi bir atmosfer yaratılmasının daha önemli olduğunu savunduğunu ekledi.