ARUCAD Uluslararası Üniversiteler Birliği'ne kabul edildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Uluslararası Üniversiteler Birliği'ne (IAU) resmî olarak kabul edildi.

ARUCAD'dan verilen bilgiye göre, üyelik, IAU'ye üye üniversitelerle ortak çalışma, araştırma, bilgi paylaşımı ve akademik etkileşim imkanı sağlayacak.

IAU, üye kurumlar arasında düzenli toplantılar, tematik araştırmalar, politika geliştirme çalışmaları ve yükseköğretimin geleceğine yönelik uluslararası raporlar üretiyor. IAU üyeliği, hem güncel akademik eğilimleri yakından takip edebilme hem de uluslararası yükseköğretim platformlarında yer alma olanağı tanıyor.

IAU'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'yla (UNESCO) işbirliği içinde çalıştığı kaydedilen açıklamada, IAU ile UNESCO'nun Dünya Yükseköğretim Veri Tabanı (World Higher Education Database – WHED) platformunu üzerinden, üyelerine uluslararası erişim imkânları tanıdığı kaydedildi.

ARUCAD’ın WHED içinde yer almasının ARUCAD'ın küresel yükseköğretim topluluğu içerisinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.