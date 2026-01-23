CTP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, hükümetin son dönemde attığı adımlara sert tepki göstererek, “Bu hükümetin neye yaradığı, kime hizmet ettiği sadece bir günlük mesaisinden bile açıkça görülmektedir” dedi.

Şahali, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin aldığı kararları “patron talimatları” olarak nitelendirerek, tıpta uzmanlık eğitiminin herkesin erişimine açılması, iş kazalarında sorumluluğu bulunan işverenlere af getirilmesi ve kamu arazileri ile orman alanlarının peşkeşinin önünün daha da açılması gibi düzenlemelerin toplum yararına olmadığını vurguladı.

Hükümetin kamuoyuna üzülüyormuş gibi bir görüntü verdiğini ifade eden Şahali, “Bizim derdimiz onları geriyor sadece. Bulundukları makamlarda tek bir gün daha kalabilmek için ‘eyvallah’ demeyecekleri rica, ‘emredersiniz’ demeyecekleri talimat yoktur” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında siyasi sorumluluk çağrısı yapan Şahali, gelinen noktada sözün tükendiğini belirterek “Artık söz bitti. Sandık hemen şimdi” çağrısında bulundu.