“Artık güven veren bir hükümet istiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Geçitkale ve Akova'yı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını ve düşüncelerini dinledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre yurttaşlar, özellikle hayat pahalılığından şikayet etti.

Yurttaşlar, maaşlarını alamadan yapılan zamlarla hayat pahalılığı ödeneğinin ve asgari ücret artışının hiç edildiğini söyledi.

Yurttaşlar, elektriğe her aybaşı zam yapmanın hükümetin alışkanlığı haline döndüğünü de belirttiler ve elektrik faturalarının artık ödenemez noktaya geldiğini aktardılar.

“Hükümetin”, ithal et konusunu da eline yüzüne bulaştırdığını anlatan vatandaşlar, sorunun diyalogla çözülmek yerine diretmekle çözülmeye çalışıldığını, günün sonunda getirilmesi öngörülen ete vatandaşın şüpheyle bakmasına yol açıldığını söylediler.

“Hükümetin” yapması gerekenin, ülkemizde üretilen yerli etin halka daha uygun fiyata ulaşmasını sağlayacak adımlar atmak olduğunun altını çizdiler. Yurttaşlar, bir türlü önüne geçilemeyen ölümlü trafik kazaları ile ilgili de yol güvenliğinin sağlanamamasını eleştirdi.

Ülkenin her anlamda enkaza döndüğünü, yönetim beceriksizliğinin vatandaşı canından bezdirdiğini ifade eden vatandaşlar, planlı, sorumlu ve ciddiyetle çalışan bir yönetimin gelmesini dilediler.

Yurttaşın, artık " güven veren hükümet" istediğinin altını çizdiler. Ziyaretlerde, CTP Heyeti'nde Genel Sekreter ve milletvekili Asım Akansoy, Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Mine Karaca ve CTP Mağusa İlçe yöneticisi Erhun Şahali yer aldı.