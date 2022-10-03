Arıklı: Yapısal dönüşüme ihtiyaç var

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, önümüzdeki sürecin ekonomik açıdan zorlu olacağını söyledi, “Üreten ekonomiye sahip olmadığımız için ekonomik kriz bizi çok daha derinden etkileyecek” dedi.

Arıklı, ülkede ciddi yapısal dönüşüm ve reforma ihtiyaç olduğu iddiasını ortaya koydu.

Ataoğlu: Eleştiriler olabilir, önerilere açığız

Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, ‘birlik ve beraberlik’ çağrısı yaptı,

“Birtakım yerlerde eleştiriler olabilir. Önerilere de açık olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Berova: Gerginliklerden uzak, ülke adına faydalı yasaları yapmak niyetindeyiz

UBP adına konuşan UBP milletvekili Özdemir Berova, ara tatil süresince komiteler açısından en verimli dönem olarak nitelendirdi.

Birçok yasanın Meclis Genel Kurul gündemine sevk edildiğini, birçoğunun da olgunlaştığını belirten Berova, 51-95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın 67 madde üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını kaydetti.

Berova, söz konusu yasa çalışmasındaki 67 maddenin çoğunun üzerinde ortak zemine varıldığını, bazılarında uzlaşılamadığını belirterek, tasarının kısa sürede yasallaşmasına dair beklentiyi paylaştı.

Berova, “Gerginliklerden uzak, ülke adına faydalı yasaları yapmak niyetindeyiz” dedi.