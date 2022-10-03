Akansoy: Halk değişim istiyor

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin meşruiyetini yitirdiğini kaydederek, yapılan araştırmalarda kurumlara olan güvenin ciddi şekilde azaldığına işaret etti.

Akansoy, bilimsel verilerin kırmızı ışık yaktığını, halkın değişim istediğini vurguladı.

Toplumdaki ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ yapımına yönelik tartışmalara da atıfta bulunan Akansoy, “CTP olarak toplumsal geriliğe asla prim vermeyeceğiz, tahrik edici söylemleri dikkate almayacağız” dedi.

Akansoy, gayrı yasallığa acilen müdahale etmesi için ilgili kurumlara çağrı yaptı.

Akansoy, Meclis’in diyalog alanına dönüşerek, ortak akıl arayışının önemine değindi, halktan kopuk olmayan bir Meclis vurgusu yaptı.

Siyasetin ana öznesinin halk olduğuna işaret eden Akansoy, “Demokrasinin sağlıklı işlemesi müdahaleye kapalı olması ile mümkündür” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin toplumsal barışı ve uzlaşı kültürü ciddi anlamda gerilemiştir” şeklinde konuşan Akansoy, Kuzey Kıbrıs’ta irade Kıbrıs Türk halkına aittir. Kimden gelirse gelirsin müdahale kabul edilemez” diye konuştu.

Geçtiğimiz yasama yılının ciddi sıkıntı içerisinde geçtiğini hatırlatan Akansoy, gerek yerel seçim tarihinin belirlenmesi gerekse belediyelerin birleştirilmesine yönelik hükümete yapılan uyarıların dikkate alınmamasını eleştirdi.

Akansoy, “Bir hükümet, ben yaparım sen mahkemeye götür diyebilir mi?” diye sordu.

Meclis'te yeni yasama yılı başladı