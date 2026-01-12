“Arıklı, Taş Yapı’ya söz geçiremiyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Ercan Havaalanı İtfaiye Birimi önünde, birimdeki eksiklikler ve sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Sendikalar, sorumlu şirket ya da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sorunlara ocak ayı sonuna kadar çözüm bulmaması halinde, şok grev yapacaklarını belirtti.

Bengihan: “Ocak ayı sonuna kadar çözüm bulunmazsa Şubat’ta şok grevler yapacağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İtfaiye Birimine ait araçlar ve teknik ekipmanlara yönelik sorumlulukların yıllardır yerine getirilmediğini belirterek, bu konu hakkında yeni Ercan Havalimanı binasında üçüncü kez açıklama yaptıklarını vurguladı.

Taş Yapı ve Bakanlığın sorumluluğu sürekli karşı tarafa yüklediğini belirten Bengihan, ocak ayı sonuna kadar sorunların giderilmesi ile ilgili bir adım atılmaması halinde şubat ayında şok grevler yapacaklarını kaydetti.

Grevlerin sorumlusunun, “ilgili şirkete yaptırım veya idare olarak etkisini koyamayan” Bakanlık olacağını öne süren Bengihan, şirketin, yapılan sözleşme gereği araç, gereç ve bina ile alakalı tüm elektrik, elektronik sistemlerini ve itfaiye çalışanlarının yangına müdahale kıyafetlerini karşılaması gerektiğini belirtti.

“İnanın biz grev ve eylem yapmaktan mutlu değiliz. Kimseyi mağdur etmek istemeyiz” diyen Bengihan, olası bir kaza, kırılma ve yangın olayında, İtfaiye Birimi çalışanlarının eksiklikler nedeniyle, verimli bir hizmet vermesine yönelik altyapı olmadığını vurguladı.

Uluslararası havacılık kuralları gereği, Ercan Havalimanı’nın “Kategori 9” olduğunu belirten Bengihan, havayollarının, “’Kategori 9’ kurallarına göre hizmet alırmış ve o standartlara uygunmuş gibi” bedel ödediklerini ancak her inişte, yolcu ve çalışanların risk altında olduğunu ifade etti.

Herhangi bir olay yaşanmadan önlem alınması gerektiğini vurgulayan Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ilgili şirkete söz geçiremediğini söyledi.

Bu eksikliklerin, sözleşmenin fesih sebeplerinden biri olduğunu kaydeden Bengihan, “Emrullah Turanlı, yapılan tüm işlemlere rağmen karlılık oranı biraz düştüğü için şimdi de mahsuplaşma talep ediyor” ifadelerini kulladı.

Güven Bengihan, birimdeki sorun ve eksiklikleri şöyle sıraladı:

“21 yıldır kullanılan araçlar ICAO yönetmeliklerine uygun değil ve bakımları en son 2023 yılında yapıldı. Su köpük özellikli itfaiye kamyonlarında hemen hemen her gün bir arıza tespit ediliyor, kafa üstü su köpük monitörleri ya açılmıyor ya da açıldığı zaman açık kalıyor, hava ve su sisteminde kullanılan pompa sistemleri sürekli arızalanıyor, ekstra aydınlatmaları çalışmıyor, şanzıman sıkıntısı gözlemleniyor ve aynı viteste takılı kalıyor, hızlı hareket etme ve manevra özellikleri çok kısıtlı ve garaj içi egzoz emisyon sistemine uygun değil.

Kurtarma araçlarının ise kule aydınlatmaları arızalanıyor, sık sık elektriksel arıza gösteriyor ve araçlardan birinin ön düzeneğinin durumu sebebiyle normal şartlarda bile kullanılması sakıncalı.

Son münhalde istihdam edilen personellerden 10'unun hala yangına yaklaşma elbiseleri yok. Kullanılan itfaiye binasında hala elektrik kontrolü yapılmadı ve şantiye elektriğiyle kullanılıyor. Garaj kapıları sık sık arızalandığı için personel sisteme güvenip garaj kapılarını kullanamıyor. Yangın alarmı ara ara asılsız olarak devreye giriyor bu sebeple alarm anons sistemi devre dışı.”

Atan: “Kendi hatalarını görmüyorlar ve hala o koltuklarda oturuyorlar”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan da Ercan Havalimanı’nda yapılan sözleşmedeki sorumlulukların yerine getirilmediğini ifade etti.

Erhan Arıklı’nın kendilerine cevap vermek yerine, görevlerini yapması gerektiğini kaydeden Atan, İtfaiye Biriminde çalışanların risk altında olduğunu vurguladı.

Atan, “Buranın maliyeti ne kadardır bana açıkça söylesin” diyerek, Ercan Havalimanı'ndan ve Sivil Havacılık Şirketi’nden hala bir şeyler koparılmaya çalışıldığını ifade etti.

Arıklı’nın sorunlara ilgi göstermesi için grev mi yapılması gerektiğini soran Atan, Arıklı’nın yönetiminde olan kurumların battığını vurguladı.

Arıklı’nın, sendikaların parti kurması için çağrısı bulunduğunu söyleyen Atan, “Daha iyi yönetiriz. Kendi hatalarını görmüyorlar ve hala o koltuklarda oturuyorlar” diye konuştu.

İtfaiye Birimindeki araçlarda yakıt sorunu da yaşandığını öne süren Atan, “Şok eylemlerin sonucu bizim sorumluluğumuzda değildir. Bu insanların, çalışanların, halkın ve vatandaşın hayatı söz konusudur” dedi.

Haber: Dervişe Çobancık / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)