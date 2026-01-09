Arif Çiçek’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”
Lapta’da kaldığı otelde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Arif Çiçek’in (E-53) otopsisinde, ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada, 8 Ocak’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
