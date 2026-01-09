Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Arif Çiçek’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”
Arif Çiçek’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”

Arif Çiçek’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”

Lapta’da kaldığı otelde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Arif Çiçek’in (E-53) otopsisinde, ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

A+A-

Lapta’da kaldığı otelde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Arif Çiçek’in (E-53) otopsisinde, ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, 8 Ocak’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu haber toplam 247 defa okunmuştur
Etiketler :