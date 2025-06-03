Archway Restoran’da yangın çıktı
Yangın sonucu restoranın mutfağı büyük zarar gördü Girne Zeytinlik bölgesinde faaliyet gösteren Archway Restoran’da yangın çıktı.
A+A-
Yangın sonucu restoranın mutfağı büyük zarar gördü Girne Zeytinlik bölgesinde faaliyet gösteren Archway Restoran’da yangın çıktı.
Murat Girgen’in sahibi olduğu restorandaki yangın önce personelin çabalarıyla, ardından da gelen itfaiye personelince kontrol altına alındı.
Murat Girgen'in yaptığı açıklamada, Restoranın özellikle mutfak bölümünde büyük hasara yol açan yangın nedeniyle restoranın bu gece kapalı olacağını duyurdu.
Bu haber toplam 360 defa okunmuştur