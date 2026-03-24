“Arazinin büyüklüğünün kimsenin içine sinmediğini biliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin Karpaz bölgesinde yer alan 3 bin 500 dönümlük orman arazisinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devrini öngören “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin tutumunu Meclis kürsüsünden açıkladı. İncirli, CTP’nin söz konusu tasarıya neden ret oyu verdiğini ayrıntılı şekilde anlattı.

“Demokrasi ve halkla bağ bizim için temel”

İncirli, konuşmasında CTP’nin siyaset anlayışının merkezinde demokrasi ve halkla güçlü bağ bulunduğunu vurguladı. Halktan kopuk bir siyaset anlayışını benimsemediklerini ifade eden İncirli, “CTP için önemli olan şeyler var. Bunlardan en önemlisi de demokrasi ve demokratik kültür. Halktan kopuk bir siyaset, bizim arzu ettiğimiz bir siyaset çeşidi değil” dedi.

Toplumun iradesine rağmen alınan kararların doğru olmadığını düşündüklerini dile getiren İncirli, diyalog ve uzlaşı kültürünün altını çizerek, “Bizim için diyalog, uzlaşı kültürü, konuların ayrıntılı bir şekilde tartışılması ve düşüncelerin olgunlaştırılması önemli bir husustur” ifadelerini kullandı.

“Eleştiriler bizi zenginleştirir”

Halktan gelen eleştirilere açık olduklarını belirten İncirli, bu eleştirilerin siyaset üretme sürecine katkı sağladığını ifade etti. Demokrasiye olan inançlarını vurgulayan İncirli, şu değerlendirmede bulundu:

“Halktan gelen eleştiriler bizi üzmez, aksine zenginleştirir. Eğer demokrasiye inanmasaydık padişahlık düzenini savunurduk ve memleket fermanlarla idare edilsin derdik.”

Tasarı yeniden değerlendirildi

Yasa tasarısının üçüncü okunuş sürecinin, konuların yeniden ele alınması için fırsat yarattığını söyleyen İncirli, bu süreçte sivil toplumla ve ilgili kesimlerle temas kurduklarını belirtti. Görüş alışverişi sonucunda özellikle arazinin büyüklüğünün tartışma yarattığını ifade eden İncirli, toplumda bu ölçekte bir devre yönelik rahatsızlık bulunduğunu kaydetti.

İncirli, “Buradaki tartışma konusu arazinin büyüklüğü meselesiydi. Bu durumun memlekette yaşayan hiç kimsenin içine sinmediğini biliyoruz” diyerek, CTP’nin bu doğrultuda yeni bir tutum geliştirdiğini aktardı.

“Arazi küçültülmeli” çağrısı karşılık bulmadı

CTP olarak yasa tasarısının yeniden komiteye çekilmesi ve söz konusu arazinin küçültülmesi yönünde çağrı yaptıklarını belirten İncirli, hükümetin bu öneriye olumlu yaklaşmadığını söyledi. Bu durum üzerine oy pozisyonlarını değiştireceklerini önceden ifade ettiklerini dile getiren İncirli, ret kararının bu süreç sonunda alındığını açıkladı.

“Amaç en doğruyu bulmak”

İncirli, açıklamasının sonunda eleştirilere sırt dönmeden, uzlaşı ve katılımcı yöntemlerle en doğru kararın bulunması gerektiğini vurguladı. CTP’nin bu anlayışla hareket ettiğini belirten İncirli, karar süreçlerinde halkın sesine kulak vermeye devam edeceklerini ifade etti.